População indígena cresceu 84% na última década Apesar dos problemas estampados no estudo conduzido pela Associação Brasileira de Saúde Coletiva, indicadores da Fundação Nacional de Saúde (Funasa) mostram uma explosão no crescimento da população indígena na última década. Em 2000, registros informavam que 306.849 índios viviam no País. Em 2009, o número saltou para 565.982 nomes - um aumento de 84%.