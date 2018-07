População pode dar sugestões

Quem tiver sugestões ou críticas a respeito desse assunto pode acessar o site da ANS (www.ans.gov.br) e preencher um formulário disponível na seção Transparência, item Consultas Públicas.

Outros temas atualmente abertos para consulta pública no site da ANS são a obrigatoriedade dos planos de saúde de criar uma ouvidoria para melhorar o atendimento ao beneficiário e a determinação de que as operadoras incluam em seus procedimentos o fornecimento de remédios de uso domiciliar de pacientes com doenças crônicas, como diabete e hipertensão.