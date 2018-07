População relata susto diante de meteoro

A queda inesperada do meteoro assustou os russos. "Houve pânico. As pessoas não tinham ideia do que estava acontecendo", disse Serguei Hametov, morador de Chelyabinsk, cidade de 1 milhão de habitantes, nos Montes Urais, a 1,5 mil quilômetros de Moscou. "Vimos uma grande explosão de luz, então fomos para fora para ver o que era e ouvimos um som de trovão muito alto."

Outro morador, Valia Kazakov, disse que algumas idosas em seu bairro começaram a chorar e dizer que o mundo estava acabando.

Yekaterina Melikhova, estudante de ensino médio que estava com o nariz sangrando e o lábio superior coberto com um curativo, disse que estava na aula de geografia quando uma luz forte brilhou do lado de fora. "Depois do clarão, nada aconteceu por cerca de 3 minutos. Então, corremos para fora. A porta era de vidro e a onda de choque fez com que uma amiga e eu fôssemos atingidas."

Já Andrei, que preferiu não divulgar seu sobrenome, estava parado em um ponto de ônibus no momento da queda. "Houve um clarão, eu vi uma trilha de fumaça cortando o céu e senti uma vibração que arrebentou janelas."

O morador Viktor Prokofiev, de Yekaterinburgo, nos Montes Urais, conta que estava dirigindo para o trabalho. "Estava bem escuro, mas de repente ficou claro como se fosse dia. Senti como se estivesse sendo cegado por faróis."

Maria Polyakova, chefe da recepção do Hotel Park em Chelyabinsk, conta que a intensidade do clarão chamou sua atenção para a janela. "Virei-me e vi uma nuvem de fumaça e fogo caindo. Lembrou o que você vê depois de uma explosão."

Outra testemunha conta que estava trabalhando. "Eu estava sentado no trabalho e a janela se incendiou. Foi como se toda a cidade fosse iluminada. Olhei para fora e vi uma grande estrela no céu, que durou cerca de 2 ou 3 minutos. Todos os cães começaram a ladrar."

Houve até quem culpasse os Estados Unidos. "Não são meteoros caindo. É o teste de uma nova arma pelos americanos", disse o líder nacionalista Vladimir Zhirinovski, segundo a agência de notícias RIA Novosti.

A explosão de inúmeras janelas expôs moradores ao frio intenso. Previsões apontavam que a temperatura na região atingiria 20 graus negativos à noite.

Gravações. As imagens da queda do meteoro foram abundantes por conta das câmeras instaladas nos veículos. Na Rússia, muitos motoristas instalam câmeras no painel de carros e caminhões para combater a indústria de fraudes de seguros e também porque, em casos de disputas e brigas de trânsito, a prova de vídeo é essencial.

Gravar acidentes é tão comum que virou um fenômeno viral das redes sociais conhecido como "dirigir na Rússia". / REUTERS, AP, AFP e EFE