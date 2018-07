População sofre na madrugada mais fria ano em SP

No bairro Vila Madalena, tradicional reduto boêmio de São Paulo, a maioria dos bares estava fechada. O publicitário George Vasconcelos, de 30 anos, de Salvador (BA), havia chegado em São Paulo na noite de ontem, deixado as malas no hotel em que ficaria hospedado, na Avenida Paulista, e partido, com dois amigos direto para o bar José Menino, um dos poucos abertos no bairro. Encolhido, com gorro, ele sofria com o frio. "Na minha terra faz 15ºC e o povo já fica louco. Congelar desse jeito é impensável lá."

O coordenador do bar, Danilo Carlos, de 28 anos, contou que nessa época o número de casais que frequentam a casa aumenta, e o tradicional chopinho acaba sendo, muitas vezes, substituído pelo vinho. "Nessa época também diminui a clientela e acabamos fechando mais cedo". À 0h30 o bar já estava fechando.

Mas quem sofre mesmo no inverno são os trabalhadores da madrugada. Na Praça da República, região central da capital, dois garis recolhiam folhas. "O jeito é não parar um segundo para não lembrar do frio, que congela até as orelhas", disse um deles, Jorge Santos, de 45 anos. Munido de camiseta, três blusas, gorro e luvas, às 2h ele se preparava para dar uma pausa para o café, que o faria aguentar até o final do expediente, às 5h - ele havia começado às 10h.

No Mercado Municipal, vendedores de frutas e verduras davam uma pausa e se encolhiam embaixo de tendas que armavam para cortar o frio. As garrafas térmicas contendo café já estavam vazias às 3h, e o trabalho iria até as 6h. Apesar da baixa temperatura, Jurandir Fernandes, de 22 anos, um dos vendedores, mantinha o otimismo, "Na chuva ficamos encharcados e acabamos passando mais frio. Pelo menos hoje não choveu".