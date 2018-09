População teria vindo do nordeste da Ásia, por terra

Entre outras implicações da descoberta, os arqueólogos do Texas dizem que uma ocupação da América do Norte anterior a Clovis proporcionou mais tempo para que as pessoas se adaptassem ao continente, "criando uma base populacional por meio da qual a tecnologia de Clovis pôde ser difundida". Michael Waters, chefe da equipe do Texas, diz que os arqueólogos tinham ignorado artefatos anteriores porque as pontas de flecha encontradas em Clovis são distintas e, em comparação, o material pré-Clovis não apresenta traços marcantes. / NYT