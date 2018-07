Populistas anti-euro surpreendem em eleições finlandesas

O Parlamento finlandês, diferentemente de outros na zona do euro, tem o poder de votar pedidos da UE para fundos de auxílio, o que significa que o Congresso pode vetar os caros projetos de ajudar Portugal e levar estabilidade aos mercados de títulos da dívida.

O partido Verdadeiros Finlandeses deve ter um bom desempenho na eleição, e os resultados após a apuração de 73 por cento das urnas apontam que a legenda será uma das quatro maiores do Congresso, com cerca de 19 por cento de representação.

Qualquer partido terá de formar uma maioria no Parlamento de 200 assentos, e especialistas preveem que as negociações no Congresso sejam difíceis.

