POR BAIXO DE TUDO É difícil sentir o gosto de milho na polenta com ratatouille do Chez Lorena. Mas debaixo do molho de verduras, há um ótimo sabor adocicado e uma textura rara. Com grãos à vista, mas imperceptíveis à língua. Al. Lorena 1989, Jd. Paulista, 3081-2966.