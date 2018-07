Por causa da greve, INSS já remarca atendimentos

De acordo com o Ministério da Previdência Social, caso o atendimento não seja realizado na data definida, a remarcação precisa ser feita na própria agência. O número de telefone 135 apenas agenda o primeiro atendimento, mas não remarca em caso de greve.

Ontem, o número de agências do INSS afetadas pela greve cresceu na capital paulista e na Grande São Paulo. De acordo com dados da Previdência Social, das 48 unidades, 14 estão paralisadas parcialmente - acima dos 11 postos de quarta-feira. No Estado, a situação ainda é a mesma do dia anterior, com 12 dos 132 endereços do órgão afetados pelo movimento grevista.

Os números divergem do balanço apresentado pelo Sindicato dos Trabalhadores em Saúde e Previdência no Estado de São Paulo (Sinsprev). Para a organização sindical, são 31 agências com trabalhadores em greve na cidade de São Paulo e Região Metropolitana e 30 no interior. No País, há adesões à paralisação em 20 Estados. A greve, que começou na terça-feira, é um protesto contra a ampliação da jornada de trabalho dos servidores do INSS, de 30 para 40 horas semanais, sem aumento dos salários. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.