Por ciúme, homem ateia fogo à própria casa

De acordo com a PM, vizinhos ouviram uma discussão na casa e, em seguida, a mulher passou a gritar por socorro. De acordo com a vítima, enciumado e alegando uma suposta traição, o marido tentou enforcá-la usando um cinto. Alterado, ele pôs fogo na cama do casal. Os policiais encontraram o homem ainda no interior da casa.

Com a ajuda de vizinhos, eles apagaram as chamas. Levado ao plantão da Polícia Civil, o suspeito foi preso em flagrante por incêndio criminoso e pela tentativa de homicídio. Ele foi levado para a cadeia pública de Buri, cidade da região. Com ferimentos no pescoço, a mulher foi atendida no pronto-socorro da cidade.