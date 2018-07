Por ciúmes, mulher atira no marido dentro de cemitério em SP

Uma mulher foi presa em flagrante nesta terça-feira, 20, após atirar contra o marido e outra mulher dentro do Cemitério da Consolação, na região da Avenida Paulista, segundo informações iniciais da Polícia Militar. De acordo com testemunhas, a mulher teria ficado dentro do cemitério aguardando a chegada dos dois, que seriam jardineiros do local. Não há informação sobre o estado de saúde das vítimas. O marido, de 50 anos, foi atingido por três tiros e foi levado com ferimentos no tórax pelos bombeiros, junto com a mulher, para o pronto-socorro da Santa Casa.