'Por enquanto, ganho só para sobreviver'

Em funcionamento há menos de uma década, a escola Oliveira Ferreira tem 350 alunos e 42 funcionários, 24 deles professores. Gerir toda a estrutura não é fácil nem barato. "Eu tinha uma visão diferente. Achava que o retorno financeiro viria rápido, mas não veio. Por enquanto, meu rendimento é só para sobreviver."

A renda dela e do marido - que atua como um faz-tudo na escola, seja ajudando na secretaria, seja trabalhando na cobertura da quadra - soma cerca de R$ 4 mil mensais. É o que sobra depois do pagamento dos funcionários, do aluguel de dois sobrados e das prestações da construção do novo espaço. O prédio, construído em um terreno próprio, foi feito sob medida para os sonhos de Alessandra. "Aqui não é improvisado. As salas são grandes, o mobiliário é novo e caprichei nos detalhes: usei revestimento azul no banheiro dos meninos e rosa no das meninas."

As obras estão no fim, mas a dívida vai durar. Alessandra vendeu um carro, fez um financiamento de R$ 250 mil e pegou empréstimo no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para comprar o mobiliário. Vai acabar de pagar daqui a 48 meses.

"Em termos financeiros, digo que somos a escola certa no lugar errado. Mas este é o meu bairro. É aqui que vou investir. É idealismo, eu sei. Mas vai chegar o dia em que os prédios serão meus, a inadimplência vai diminuir e as contas estarão quitadas. Daí vou ganhar mais."