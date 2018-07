Por enquanto, testes com bichos são só pesquisa A palavra células-tronco (CT) tornou-se mágica. Embora saibamos que não são células milagrosas, que poderão curar todas as doenças humanas ou animais, temos esperanças de que as CT poderão ajudar na medicina regenerativa. Mas, por enquanto, são pesquisas. Não podemos falar em "tratamento". Para quem gosta de animais, como eu, a torcida é grande. Embora eles possam ser excelentes modelos para experimentação, avaliar os resultados em casos isolados é complicado e pouco informativo. Além da grande diferença que existe entre os animais, temos ainda inúmeras questões a resolver com as CT, tais como: quais são as melhores fontes de CT? Que tecidos elas são capazes de regenerar? Como prevenir o aparecimento de tumores?