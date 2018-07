Por férias nas creches, docentes iniciam greve

O funcionamento ininterrupto das unidades de educação infantil foi parar na Justiça. Desde 2008, as unidades são obrigadas a ficar abertas para atender os pais que trabalham. Os profissionais são contra a medida, assim como a Prefeitura.

Em 26 de março, decisão da Câmara Especial do Tribunal de Justiça determinou que as creches não fechem para férias. A demanda é da Defensoria Pública. Apesar de a decisão ser da Justiça, o movimento grevista também pressiona a Secretaria Municipal de Educação (SME). "A SME deve assegurar o direito de férias em janeiro e de recesso no calendário escolar e se organizar para atender às famílias que necessitam do serviço nesses períodos", ressalta o Sinpeem.

A SME informou na sexta-feira que a Prefeitura encaminhou à Câmara um projeto de lei que oficializa férias e recesso escolares em todas as unidades, incluindo Centros de Educação Infantil (CEI). Atualmente, as férias são previstas apenas em portarias anuais. Se aprovada, a lei fixará 30 dias de férias para todas as unidades, em janeiro.