Por formar cartel, Ecad é multado em R$ 38 milhões

O órgão antitruste aplicou multa total de R$ 38,2 milhões, que deve ser paga em até 30 dias, determinou que as práticas abusivas à concorrência sejam suspensas e recomendou ao Ministério da Cultura que regule a área.

"Entendo que, com o atual sistema de arrecadação, dado que existe concorrência de distribuição e não inviabiliza a concorrência - ou seja, não é bicho de sete cabeças - o Ecad, de fato, se sentou com as associações para fixar preços de cartel", disse o relator do processo, Elvino Mendonça. A votação, porém, não foi unânime.

Três conselheiros seguiram o parecer de Mendonça e dois compactuaram da avaliação em parte. O placar final ficou em 4 a 2. As principais discordâncias foram sobre tipificação de conduta e pena. Segundo Mendonça, não há questionamento sobre o monopólio instituído pelo Escritório, mas sim sobre a combinação de preços.