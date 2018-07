Por maioria, STF condena 8 e inocenta 2 por lavagem de dinheiro no mensalão

Foram condenados por unanimidade os ex-integrantes da cúpula do Banco Rural Kátia Rabello, José Roberto Salgado e o empresário Marcos Valério e seus sócios Ramon Hollerbach e Cristiano Paz, além da ex-diretora da agência SMP&B Simone Vasconcellos.

Por ampla maioria, o STF condenou ainda Vinícius Samarane e Rogério Tolentino.

Foram absolvidas a ex-vice-presidente do Banco Rural Ayanna Tenório, por unanimidade, e Geiza Dias, ex-gerente da agência SMP&B, de Valério.

Os ministros reconheceram que houve lavagem de dinheiro no que a acusação do Ministério Público Federal chamou de empréstimos fictícios do Banco Rural, em que recursos eram liberados de forma a ocultar tanto a origem quanto os destinatários do dinheiro.

O relator Joaquim Barbosa havia votado pela absolvição de apenas uma ré, enquanto o revisor, Ricardo Lewandowski absolveu quatro e condenou seis dos réus.

Na mais longa das sessões da Corte desde o início do processo, os ministros levaram mais de seis horas ininterruptas para proferir seus votos. Tudo isso no esforço para encerrar o capítulo sobre lavagem de dinheiro nesta semana.

Na segunda, eles começam a avaliar os casos dos réus políticos e a acusação de corrupção ativa e passiva.

Denunciado em 2005, o mensalão foi a pior crise político do governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Entre os réus políticos do processo, estão o então presidente do PT, José Genoino, o ex-tesoureiro da sigla Delúbio Soares, o ministro-chefe da Casa Civil à época, José Dirceu, e o delator do suposto esquema, o ex-deputado federal Roberto Jefferson.

(Reportagem de Ana Flor)