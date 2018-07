Por maioria, STF já condena seis por lavagem de dinheiro

Com os votos do relator, Joaquim Barbosa, do revisor Ricardo Lewandowski, e dos ministros Rosa Weber, Luiz Fux, Dias Toffoli e Cármen Lúcia, foram condenados os ex-dirigentes do Banco Rural Kátia Rabello e José Roberto Salgado, o empresário Marcos Valério e seus sócios Ramon Hollerbach e Cristiano Paz, e Simone Vasconcellos, ex-diretora da agência SMP&B, de Valério.

Ficou ainda definida, por maioria, a absolvição da ex-vice-presidente do banco, Ayanna Tenório. Em tese, os ministros podem mudar seus votos até o final do processo.

Faltam ainda os votos de Marco Aurélio Mello, Gilmar Mendes, Celso de Mello e do presidente da Corte, Carlos Ayres Britto. Os votos devem definir a absolvição ou condenação de Vinícius Samarane, Rogério Tolentino e Geiza Dias.

A ministra Rosa Weber votou ainda pela absolvição do deputado João Paulo Cunha (PT-SP) da acusação de lavagem de dinheiro e pela condenação do ex-diretor de marketing do Banco do Brasil Henrique Pizzolato pelo mesmo crime. A posição dela sobre estes réus havia ficado pendente no capítulo anterior.

(Reportagem de Ana Flor)