POR PARTES O ossobuco que cobre a polenta do Bra.do (R$ 44) é apenas um detalhe. O segredo do prato já vem indicado com uma colher de café. Ela será o instrumento para devorar o suculento tutano do prato rodeado de tanta carne. Depois, a impressão é de comer a embalagem. Mas o invólucro compensa cada dentada.