Por pedofilia, bispo belga tem renúncia aceita

Monsenhor André-Joseph Léonard, líder da Igreja na Bélgica, afirmou que "somos conscientes da crise de confiança que isso vai gerar em muitas pessoas" e que, com essa decisão, a Igreja belga quer se distanciar "de uma época não muito distante, na Igreja e em outras partes, na qual se preferia o silêncio". Não se conhece outras vítimas do bispo afastado.

Vangheluwe foi afastado com base no artigo 401, parágrafo 2, do Código de Direito Canônico, que autoriza a renúncia por "doença" ou "outras razões graves". A mesma legislação permitiu que outros seis membros da Igreja fossem demitidos no último mês, entre eles o bispo irlandês James Moriarty. Para o especialista em direito canônico Davide Cito, isso "não é normal". O fato é encarado como um endurecimento do papa contra a pedofilia.