Por que é difícil achar melancias orgânicas

A fruticultura tem menos oferta de orgânicos do que verduras e legumes porque a produção é demorada. "Para se fazer um pomar orgânico leva quatro anos. Verduras crescem em 90 dias", diz Marcio Stanziani, secretário executivo da Associação de Agricultura Orgânica, que não tem nenhum associado que produza melancia orgânica. O Grupo Pão de Açúcar já mapeou polos de produção sem agrotóxicos em Minas, Pernambuco e no Ceará. "As mais difíceis de encontrar são abacaxi, melão, laranja, mexerica e mamão. Mas há muito incentivo para que o mercado cresça", diz a gerente de orgânicos, Sandra Caires Saboia.