'Por que meu filho teve de morrer assim?', diz editor da BBC em Gaza

A família do jornalista da BBC Jehad Mashhrawi está entre as vítimas civis da recente onda de ataques entre Israel e a faixa de Gaza. Mashhrawi, editor de fotografia da seção árabe do Serviço Mundial da BBC, perdeu seu filho de 11 meses, Omar, durante um bombardeio em sua casa na cidade de Gaza. O bebê morreu no hospital, com queimaduras na maior parte do corpo.

A cunhada de Mashhrawi também morreu. Seu outro filho, Ali, e seu irmão estão no hospital com ferimentos graves. "O que o meu filho fez para morrer assim?", lamentou Mashhrawi . "Qual foi o seu erro? Ele tem dez ou onze meses, o que ele fez?"

A violência vem aumentando em Gaza e no sul de Israel depois que ataques israelenses na quarta-feira mataram mais de dez palestinos, entre eles o chefe do braço militar do Hamas, Ahmed Said al-Jabari.

Nesta quinta-feira, 15, o governo de Israel divulgou imagens da operação que matou Jabari. O vídeo aéreo mostra o carro de Jabari sendo monitorado pelos militares. Poucos segundos depois, o carro é atingido por um bombardeio. Jabari, de 46 anos, morreu na hora.

Em um discurso, o primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, disse que o país está "preparado para tomar qualquer ação necessária" para se defender. Pouco depois, o líder político do Hamas, Khaled Meshaal, que vive exilado no Sudão, disse que "Israel jamais derrotará a Faixa de Gaza".

