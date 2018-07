Por que o Quênia produz tantos fundistas?

Um em cada quatro moradores de Iten, no Quênia. é atleta.

O sucesso inspira muitos a seguirem a puxada rotina de treinos, na esperança de profissionalização.

As pistas são compartilhadas tanto por iniciantes como por medalhistas famosos no exterior, que aproveitam o ar puro, a dieta saudável e o apetite pelo sucesso do local.

O sucesso no esporte significa para a maioria também uma chance de melhorar as condições financeiras de suas famílias. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.