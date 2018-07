Por que os gestores de hedge assistem à TV Senado?

O interesse dos gestores de fundos está ligado a impactos que o novo sistema poderá gerar no mercado de capitais. Para entender o porquê de tal interesse, o leitor precisa se familiarizar com um dos conceitos mais importantes (e mal utilizados) da teoria financeira: o conceito de arbitragem.

Os mercados são eficientes? Para os que acreditam que a resposta é positiva (ao menos em algum prazo, e com limitações conhecidas), inconsistências temporárias deveriam ser rapidamente corrigidas e preços de instrumentos financeiros idênticos acabariam convergindo. O nome desse processo é arbitragem: se um título do Tesouro rende um pouco menos (ainda que a diferença seja ínfima) que o mesmo título emitido seis meses depois, o fundo compra o título mais barato: o preço do instrumento financeiro mais barato sobe até que o preço de ambos os títulos se equipara. Se uma companhia tem suas ações (ou recibos representativos delas) listadas em duas bolsas e o preço das duas ações é distinto, os fundos compram o título mais barato e vendem o mais caro, arbitrando a diferença. Pense no antigo consórcio Royal Dutch/Shell, negociado nas bolsas inglesa e holandesa, em que a ação holandesa, mais líquida, foi historicamente negociada a um prêmio da sua ação irmã, inglesa. Ou, aqui no Brasil, pense nas companhias que têm ações e ADRs negociadas simultaneamente na Bovespa e na NYSE, a preços distintos. Essas diferenças são cotidianamente "arbitradas" por fundos de hedge.

Mas nem toda arbitragem funciona assim. Existe a arbitragem de risco ou de fusões (merger arbitrage, risk arbitrage), diferente e mais complexa. O projeto do novo Cade abre uma avenida para o desenvolvimento desse tipo de arbitragem no mercado brasileiro - o que explica a excitação de gestores de fundos com a tramitação do PL.

Não se trata aqui de apostar na convergência (racional) de dois instrumentos idênticos, mas sim na probabilidade da realização de um evento que está fora do controle do fundo. Uma fusão anunciada será aprovada pela assembleia de acionistas? Passará pelo crivo regulatório dos órgãos de defesa da concorrência?

Imagine o leitor que uma aquisição é anunciada por uma empresa que pretende comprar sua rival a um prêmio substancial, digamos, de 40%. Tipicamente, a ação da companhia-alvo subirá, mas se estabilizará um pouco abaixo do prêmio ofertado - digamos, 36% - refletindo o risco de que a operação não saia. Nesses casos, um fundo de hedge que queira apostar na aprovação da aquisição começa a acumular ações da companhia-alvo e o preço sobe até chegar praticamente ao prêmio ofertado - o mercado "arbitrou a diferença"... exceto que, se a operação não fecha, os preços nunca convergem. O prêmio no valor da ação desaparece, deixando para o fundo que fez a aposta uma perda de 36%.

Nos EUA, a merger arbitrage é prática tão estabelecida que até fundos mútuos empregam a estratégia. Em 2009, a maioria deles deu retorno inferior a 10%, contra um ganho de 26% do índice de 500 ações da Standard & Poor"s. Já no Brasil a prática é ainda restrita: em primeiro lugar, não são tantas as empresas que têm controle difuso e que, portanto, têm operações sujeitas a uma votação incerta em assembleia. E, como dito, a regulação de fusões hoje não ajuda muito. Mas isso está rapidamente mudando: mais e mais companhias passam a ter controle pulverizado na Bovespa - e a aprovação da reforma na defesa de concorrência parece ficar (ainda que lentamente) cada vez mais próxima.

No eventual cenário de aprovação do novo Cade, abre-se assim um novo mundo para os especialistas em arbitragem de risco. Os gestores - e os investidores que confiam seus recursos a eles - devem apenas tomar o cuidado de lembrar-se do velho adágio de Keynes: os mercados podem se manter irracionais por mais tempo do que você solvente...

Daniel Goldberg é diretor-chefe do Banco de Investimentos do Morgan Stanley do Brasil e ex-titular da Secretaria de Direito Econômico