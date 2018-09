Por reajuste, rodoviários do DF decretam greve Os rodoviários do Distrito Federal decretaram greve na manhã de ontem. Cerca de 4.500 representantes da categoria foram até a assembleia, no Conic, para confirmar a paralisação por tempo indeterminado, anunciada para a meia-noite de hoje. Entre os benefícios reivindicados pela categoria estão o aumento salarial de 20% e a renovação do acordo coletivo.