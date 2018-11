Por reajuste salarial, funcionários da USP entram em greve a partir de 5 de maio Os servidores da USP entrarão em greve no dia 5 de maio. A paralisação, por tempo indeterminado, foi aprovada ontem em assembleia da categoria. Eles reivindicam a extensão, para todos os funcionários das universidades estaduais paulistas, do reajuste de 6% retroativo a fevereiro, concedido aos professores no início de março.