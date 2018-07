Por roubo de fuzis, CTT é multado em R$ 2.500 O Centro de Treinamento Tático (CTT), em Ribeirão Pires, foi multado em R$ 2.500 pelo roubo, em março, de 22 fuzis, 89 pistolas semiautomáticas e munição de uso exclusivo das Forças Armadas e das polícias. A 2ª Região Militar do Exército não foi oficialmente informada sobre a conclusão do processo administrativo. Segundo o coronel Marcos Vinicius Camargo Costa, chefe da Comunicação Social do Comando Militar do Sudeste, "(o CTT) não tinha antecedentes". "Não tem como aplicar pena maior."