Por trás das câmeras

As diretoras Marlene Mattos e Cininha de Paula pretendem abrir uma escola de TV juntas. Vontade antiga da dupla, Marlene planeja retomar o projeto no ano que vem, assim que se desligar do Show da Gente, de Netinho, dirigido por ela no SBT. O apresentador, que sairá candidato em 2010, deixará a atração até março.

A escola de TV formará mão de obra técnica para TV e rádio: editores de imagem, sonoplastas, operadores de áudio e som, assistentes de direção, diretores e até roteiristas.

"Precisamos de mais um tempo para acertarmos detalhes e atualizarmos algumas matérias", fala Marlene Mattos.

Cininha de Paula, que já tem uma escola de artes cênicas no Rio, pretende atender o público de baixa renda em sua nova empreitada. "Sem descriminar as classes A e B, queremos aproveitar os adolescentes de baixa renda para formar profissionais", fala Cininha, que não imaginava que Marlene retomaria o projeto tão rápido. "Quero atender os cadeirantes, que podem ser ótimos editores de imagem e de videografismo. O que se torna cansativo para alguns, que é ficar o tempo todo sentado, para eles é a realidade."