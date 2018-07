Por um dia, secretarias do Estado da BA ficam em Cachoeira

Nesta quarta-feira, 25, as principais secretarias do governo baiano, além do executivo estadual, vão despachar de Cachoeira, cidade histórica do Recôncavo Baiano, a 116 quilômetros a oeste de Salvador. A transferência por um dia da sede da administração estadual para o município é determinada pela lei 10.695, que foi baseada em uma idéia da deputada federal Lídice da Mata (PSB), cachoeirana de nascimento, e sancionada no ano passado pelo governador Jaques Wagner, para marcar o início das lutas pela independência do Estado do domínio português. Em 25 de junho de 1822, os vereadores do município, reunidos no prédio da Câmara Municipal, redigiram uma ata aclamando D. Pedro de Alcântara príncipe regente perpétuo do Brasil, declarando a cidade como território livre do império de Portugal. A data é considerada o marco das lutas no processo de independência da Bahia, culminada em 2 de julho de 1823, quando tropas brasileiras entraram em Salvador, que era ocupada pelo exército português, tomando a cidade de volta e consolidando a separação definitiva do Brasil do domínio lusitano. "O 2 de julho é a data mais importante no calendário baiano, mas sem o 25 de junho, ele não teria ocorrido", justifica o governador do Estado. O prefeito de Cachoeira, Fernando Antônio da Silva Pereira, acrescenta. "Com a transferência da sede do governo baiano a cada 25 de julho, o Brasil passa a reconhecer a participação dos cachoeiranos na formação da nação brasileira", acredita. Uma série de eventos está marcada para celebrar a data. A programação começa às 6 horas, com salva de tiros, e encerra-se só à noite, depois do tradicional desfile cívico, que reúne bandas marciais e filarmônicas, fanfarras e carros alegóricos. O governo faz questão de ressaltar, porém, que a transferência das atividades para Cachoeira não será apenas figurativa. "Vamos assinar lá, junto com o governador, uma ordem de serviço autorizando o Departamento de Infra-Estrutura de Transporte da Bahia (Derba) a iniciar a restauração de mais de 200 (231,4) quilômetros de estradas que cortam o recôncavo", exemplificou o secretário estadual de Infra-Estrutura, Antonio Carlos Batista Neves. "São investimentos de R$ 67,5 milhões, frutos de um convênio do governo com a Petrobras."