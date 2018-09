Por unanimidade, STJ nega habeas-corpus ao casal Nardoni

A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou, por unanimidade, o habeas-corpus apresentado pela defesa do casal Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá. Os dois, presos em Tremembé, interior de São Paulo, são acusados de matar Isabella de Oliveira Nardoni, filha de Alexandre. A menina foi jogada pela janela do apartamento do pai, no 6º andar do edifício London, na zona norte de São Paulo, na noite de 29 de março. O relator do pedido, o ministro Napoleão Nunes Maia Filho, já havia negado liminar para libertar o casal. A avaliação de mérito do habeas-corpus foi feita por cinco ministros e também considerou sobre a revogação da prisão, também o pedido de anulação da denúncia do Ministério Público Estadual de São Paulo recebida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo contra o casal.