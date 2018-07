Porca amamenta filhotes de tigre na Ucrânia

Três filhotes de tigre ganharam uma mãe adotiva diferente depois que a mãe biológica os abandonou. Eles estão sendo alimentados por uma porca, em uma fazenda no sul da Ucrânia. Os filhotes genuínos da porca, no entanto, não gostaram da companhia dos irmãos adotivos. "Eles correm em direção aos tigres e os empurram e, quando coloco a mão para protegê-los, os leitões começam a me morder", conta a fazendeira Maria Manjeli. A mãe dos filhotes de tigre vive em um zoológico perto da fazenda. O diretor do parque defendeu a falta de instinto materno da tigresa, explicando que ela nasceu no zoológico e não tem nenhuma experiência da vida na natureza. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.