Porco agressivo assusta mulher na Austrália

Um porco de 80 quilos carinhosamente batizado de Bruce foi transferido para uma nova casa na Austrália depois de ter encurralado a antiga dona e destruído partes da casa. Há algumas semanas, Bruce apareceu no quintal de Caroline Hayes e foi bem recebido pela dona da casa, que passou a alimentá-lo. Depois da alguns dias, o porco ficou agressivo e passou a intimidar Caroline. "Um dia de manhã, ele não me deixou sair do quarto. Fechou a porta e me empurrou", contou a dona de casa, que acabou caindo no chão depois de tropeçar no cachorro. Ela diz ainda que acabou tendo que se trancar no quarto à noite por medo de Bruce. Na tentativa de se defender, ela chegou a bater no porco com uma vassoura, mas ele acabou partindo o cabo ao meio com uma mordida. Apesar do susto, Caroline Hayes não queria que o animal virasse bacon. Bruce agora atua como reprodutor numa fazenda para criação de porcos. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.