Porco é achado vivo 36 dias após tremor na China

Um porco foi encontrado vivo na Província de Sichuan, na China, depois de passar 36 dias debaixo dos escombros causados pelo terremoto no dia 12 de maio, segundo a imprensa estatal. O animal foi encontrado no dia 17 de junho por soldados que limpavam entulhos em uma fazenda de porcos na cidade de Longmenshan. "Quando nós percebemos que o porco ainda estava vivo, nós ficamos muito felizes e todo mundo começou a comemorar", disse Huang Jie, um soldado que participou do resgate. O porco estava preso em um espaço de pouco mais de meio metro quadrado. Ele sobreviveu bebendo água da chuva e comendo carvão que havia no local, mas perdeu 120 kg. "Quando eu o comprei, o porco pesava mais de 50 kg. Depois de ser alimentado por 13 meses, o animal passou a pesar 300 kg. Quando foi retirado dos escombros, ainda pesava 180 kg", disse o dono de animal, Wan Xingming. O animal recebeu o nome de Zhu Jianqiang, que significa Porco Forte, e se tornou um símbolo de perseverança para os moradores do local. A imprensa chinesa disse que um museu local comprou o porco por U$ 436 e tomará conta do animal para o resto de sua vida. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.