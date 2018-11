Porco e coelho fazem amizade inusitada em fazenda britânica

Ninguém espera que porcos e coelhos se deem bem. Mas o porquinho William e o coelho gigante Charles surpreenderam os moradores e funcionários da fazenda britânica Pennywell, 260 quilômetros a noroeste de Londres.

Os animais se tornaram inseparáveis depois que William foi colocado em um cercado perto do do coelho. Quando eles eram soltos, o porquinho começou a seguir Charles, que tem o dobro do seu tamanho.

Às vezes eles dormem juntos e até compartilham a comida da mesma tigela.

Um dos proprietários da fazenda, Chris Murray, dissse que a amizade dos animais virou até uma atração turística.

"William tem muito mais entusiasmo na amizade do que Charles, mas Charles é tolerante até quando a comida dele é consumida", disse Murray.

Um dia William vai crescer e atingir o tamanho de um cachorro pequeno, e então será duas ou três vezes maior do que Charles. E é possível que a amizade não dure.

Mas pelo menos por enquanto ela causa inspiração.

"Eles são tão engraçadinhos juntos", disse Valerie Bickford-Beers, que trabalha na fazenda e resolveu tirar a foto.