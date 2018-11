Porcos selvagens perturbam capital Fundada há apenas 50 anos em área de floresta, a capital do Paquistão, Islamabad, vem sofrendo com as incursões noturnas de porcos selvagens que invadem as ruas no inverno, em busca de alimento. Autoridades já tentaram envenenamento e liberação da caça, mas a população suína continua aumentando. / KARINA NINNI, COM AGÊNCIAS