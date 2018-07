Porsche é recuperado batido logo após roubo em SP

Segundo a SSP, o dono do veículo, de 38 anos, dirigia pela Avenida Presidente Tancredo Neves, na zona sul, quando foi abordado pelos suspeitos, que levaram o veículo. Um deles estava armado.

Os assaltantes passaram com o carro em frente à 3ª Companhia do 46º Batalhão de Polícia Militar Metropolitana (BPM/M) e foram perseguidos por policiais militares. Na altura do km 12 da Anchieta, após fazerem um retorno no bairro Taboão, os suspeitos bateram em uma mureta, segundo a SSP. O caso foi registrado no 83º Distrito Policial (Parque Bristol).