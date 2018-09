Porta de avião cai e atinge residência em Anápolis A porta de um avião monomotor se desprendeu e caiu no fim da tarde de ontem, atingindo uma residência no bairro Jardim Tesouro, no município de Anápolis, em Goiás. Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 18h30 de ontem, no setor próximo ao aeroporto da cidade.