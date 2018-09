Porta de avião que saiu de SP cai após pouso nos EUA

Uma das hipóteses levantadas é a de que o avião tenha se movimentado, por falha no acionamento dos freios, o que poderia ter provocado a queda da porta. "Não sabemos se os freios foram acionados (e não funcionaram corretamente) ou se eles não foram acionados. Isso será determinado na investigação. O que é certo é que as rodas não foram calçadas", disse o porta-voz da empresa, Tim Wagner.

No momento do incidente, 200 passageiros, três pilotos e 11 comissários estavam a bordo da aeronave. A empresa ressalta que "a revisão do fato ocorrido vai determinar o tempo em que tudo aconteceu e o que causou o incidente". "Pode ser que os freios tenham falhado ou não foram acionados corretamente ou uma série de outros problemas potenciais", completou a companhia. O avião foi encaminhado para reparos.