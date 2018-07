Portal mostra recursos investidos Um dos problemas nas negociações de clima é a falta de recursos. Por isso, a Convenção do Clima da ONU criou um site para dar mais transparência para as ações dos países desenvolvidos que apoiam as nações em desenvolvimento no combate às mudanças climáticas (http://unfccc.int/financeportal). / KARINA NINNI e AFRA BALAZINA, COM AGÊNCIAS