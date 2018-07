Portal nacional tenta reproduzir modelo no País

"Os cursos que temos hoje não foram desenhados para a internet. São consagrados, mas apenas filmados", diz Carlos Souza, do Veduca. "Estamos conversando com o Ministério da Educação e com instituições de ensino do País para produzirmos material especialmente para a web."

O novo portal deve vir com dois MOOCs da área de exatas, em parceria com uma universidade de ponta do País, afirma Souza, sem revelar nomes. A certificação do MEC será peça-chave para o sucesso dos cursos. Para ganhar o certificado, os alunos provavelmente terão de fazer um exame presencial. "Precisamos garantir que não haja fraude e que o certificado seja dado a quem realmente fez o curso."

Outros portais de conteúdo educacional funcionam como bibliotecas multimídia. É o caso do e-Aulas da USP. Muitos dos vídeos integram o programa de cursos semipresenciais feitos em parceria com a Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp). "Elas partem do pressuposto de que os alunos também terão aulas presenciais", diz Gil da Costa Marques, diretor de Mídias Digitais da USP. A ideia é oferecer disciplinas inteiramente online até o ano que vem. Elas ficarão abertas no site e valerão créditos para alunos da USP. Na Univesp TV há material complementar aos cursos e também cursos livres de economia e linguística.

A FGV também libera videoaulas no site fgv.br/fgvonline. O diretor da FGV Online, Stavros Xanthopoylos, estuda oferecer MOOCs. "Não dá mais para segregarmos a educação de forma dicotômica: presencial ou a distância. Temos de definir o modelo pedagógico e as tecnologias que utilizaremos de acordo com o objetivo de aprendizagem."