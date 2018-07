Portão de escola cai e mata menino de dois anos

O portão de ferro de uma escola pública caiu sobre um menino de dois anos, causando sua morte, nesse domingo 30, em Pilar do Sul, região de Sorocaba, no interior de São Paulo. O pai da vítima, Jeremias de Oliveira, trabalha como caseiro da escola e mora com a família numa casa construída no terreno.

O acidente aconteceu na Escola Municipal Professora Eleni Barros Trindade, no Jardim Pinheiro, periferia da cidade. De acordo com a Polícia Civil, Jeremias saiu de casa e foi até a escola para apagar as luzes, quando ouviu o barulho do portão. O menino Matheus teria saído atrás do pai e, ao transpor o portão, um dos lados se desprendeu e a peça caiu sobre ele.

A criança foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) e levada à Santa Casa local, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos. O menino sofreu traumatismo craniano e torácico. O corpo da criança foi sepultado na manhã desta segunda-feira, no Cemitério de São João Batista.

A Polícia Científica constatou que as hastes de sustentação do portão estavam corroídas pela ferrugem, mas o laudo ainda não ficou pronto. A prefeitura de Pilar do Sul informou em nota que a manutenção é feita regularmente, de acordo com a solicitação da direção da unidade, e que abriu sindicância para apurar as causas do acidente.