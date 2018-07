Portas estavam dentro das normas, diz tenente coronel O tenente coronel do Corpo de Bombeiros de Porto Alegre, Adriano Krukoski Ferreira, afirmou que as portas da boate Kiss, que pegou fogo no último domingo (27) e vitimou mais de 230 pessoas, estavam de acordo com a legislação. Segundo ele, para a capacidade de 691 pessoas, as duas portas paralelas permitiram a saída da população em 2 minutos. "A legislação exige que as portas sejam o mais afastadas possível, e esse foi o mais afastado possível que o engenheiro conseguiu", disse Ferreira. Segundo o tenente coronel, não houve erro na liberação do alvará contra incêndio.