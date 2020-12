Portáteis, fogões por indução garantem praticidade e segurança na cozinha

Conteúdo de responsabilidade do anunciante

Cada vez mais pessoas estão se rendendo aos cooktops por indução, que nada mais são do que fogões portáteis (sem a parte do forno) ligados diretamente na tomada. Vendidos com uma, duas ou quatro bocas, o produto pode ser colocado em qualquer superfície - ideal para quem tem pouco espaço em casa.

Com ele, é possível escolher a temperatura e a potência desejadas, de acordo com o tipo e a quantidade de alimento, e seu sistema de campo eletromagnético aquece instantaneamente a panela (e só a panela, não esquentando o restante do equipamento).

É bom lembrar que o cooktop por indução só funciona com panelas e frigideiras especiais, que contenham materiais de indução magnética na parte do fundo - outros tipos de utensílios não conseguem acionar o sistema.

Outra vantagem é que eles são super fáceis de limpar, pois são feitos com superfície de vidro temperado que fica brilhante com o uso de pano úmido e detergente neutro ou então com papel toalha.

Abaixo, selecionamos algumas opções de cooktop por indução e panelas que podem ser usadas no produto.

Cooktops por indução

Cooktop por Indução Perfect Cuisine Cadence (R$ 289)

Fogão Cooktop Fischer 2Q Indução Mesa Vitrocerâmica (R$ 1.313,90)

Cooktop de indução Philco (R$ 2.205,37)

Cooktop de Indução 1 Boca Fischer (R$ 395)

Cooktop Indução Tramontina (R$ 575,04)

Opções de panelas por indução

Jogo de Panelas com Fundo Triplo 5 Peças Tramontina Inox (R$ 351,92)

Panela De Pressão Brinox Pressure 4,2 Litros Fundo de Indução (R$ 279,99)

Jogo De Panelas Antiaderente 8 Peças Indução Aeternum Bialetti (R$ 999,99)

Jogo de Panelas 5 Peças Optima Vanilla Ceramic Life Brinox (R$ 1.017,94)

Caçarola Funda com Fundo Triplo e Tampa de Vidro Tramontina Inox (R$ 146,48)

Assine a Amazon Prime para ganhar frete grátis em milhares de produtos, além de ter acesso a promoções exclusivas e curtir séries, músicas e eBooks à vontade. Saiba mais

Os preços podem sofrer alteração, e o Estadão pode receber comissão por meio de vendas realizadas em links presentes neste artigo.