Porteiro é preso por falso testemunho sobre caso Calabresi

Sob suspeita de falso testemunho à Justiça, o porteiro Miguel Francisco Pereira, do prédio onde mora a família de Silvia Calabresi Lima, foi preso nesta terça-feira, 3, durante audiência no Tribunal Regional do Trabalho (TRT) em Goiânia, por determinação da juíza Maria Aparecida Prado Fleury Bariani. A empresária responde a ação reclamatória trabalhista e redução da menor LRS, de 12 anos, à situação análoga de escravo. A menina foi encontrada e libertada pela Polícia Civil, presa em correntes e amordaçada, há dois meses, no apartamento da empresária. O pedido de prisão e de indenização foi apresentado pela procuradora do Trabalho, Janilda Guimarães Collo. O porteiro, que era uma das testemunhas de acusação, negou depoimento anterior e foi levado para a Polícia Federal (PF) para depor. Segundo a denúncia da promotora, LRS começou a trabalhar para Silvia Calabresi Lima quando tinha apenas 10 anos de idade, e trabalhou durante 26 meses. "Eles têm bens no valor de R$ 1 milhão e devem indenizar a menina para servir de exemplo à sociedade", disse a procuradora Janilda Collo. Imóveis, contas bancárias e veículos em nome da empresária, do marido e do filho dela estão indisponíveis para qualquer tipo de transação, devido a medida cautelar inominada concedida pela 10.ª Vara do Trabalho. Além das verbas trabalhistas no valor de R$ 1 milhão, há outros dois processos no TRT de Goiás. Um, também de R$ 1 milhão, refere-se a pedido de indenização por danos morais e materiais em favor da menor. Outro, com o mesmo valor, será revertido para o Fundo de Amparo do Trabalhador (FAT).