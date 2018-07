Porteiro furtava remédios para quadrilha vender na BA Três homens foram presos em flagrante hoje, em Salvador, acusados de furtar remédios de um posto de saúde da cidade para vender em feiras livres. Um dos detidos, Luiz de Oliveira Silva, trabalhava como agente de portaria do estabelecimento de onde os medicamentos eram furtados, no bairro de Sete Portas, no centro da capital baiana.