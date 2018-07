Portela foi na 'coragem' em enredo sem patrocínio, diz Monarco

"Madureira tem tudo a ver com Portela. Foi uma coragem um enredo sem patrocínio ... com grande dificuldade a Portela superou ali no chão", disse o cantor e compositor Monarco, integrante da velha guarda.

Última escola a desfilar na primeira noite do Grupo Especial do Rio, a Portela trouxe representado no abre-alas o trem, que impulsionou o crescimento do bairro, e transformou-se no Teatro Madureira na avenida.

O frequentado Merdacão de Madureira também ganhou espaço. Outra alegoria veio apagar qualquer rastro de uma antiga rivalidade, com uma homenagem à escola Império Serrano.

Portelense, o cantor e compositor Paulinho da Viola foi homenageado com o carro-alegórico "O Trem do Samba do Paulinho".

"Estou muito emocionado com a homenagem da minha escola do coração", disse Paulinho, de 70 anos. "Apesar de desfilar há mais de 40 anos, sempre é como se fosse a primeira vez."