Porto Alegre adia retorno às aulas por causa da gripe A

O novo calendário alinha a data de reinício de atividades escolares da capital gaúcha ao da rede estadual de ensino, definido pela Secretaria Estadual da Educação na semana passada, e ao de pelo menos 37 municípios do interior do Estado. A maioria das escolas particulares de ensinos fundamental e médio também transferiu o reinício das aulas para o dia 17, assim como as instituições públicas e privadas de ensino superior.

A prefeitura de Porto Alegre foi uma das últimas a seguir a orientação do Comitê. Por considerar que a merenda escolar seria importante fonte de alimentação para parte dos 55 mil alunos da rede municipal, a Secretaria Municipal da Educação havia confirmado o reinício das aulas para amanhã. Mas mudou de posição depois de avaliar as perspectivas meteorológicas das próximas duas semanas, quando a temperatura baixa favorece a propagação do vírus.