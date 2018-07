Porto Alegre começa a adotar coleta mecanizada de lixo Os moradores de 13 bairros centrais de Porto Alegre (RS) passarão a descartar o lixo orgânico domiciliar em 1,1 mil contêineres que a prefeitura começou a disponibilizar hoje. O recolhimento automatizado será feito por caminhões equipados com braços mecânicos. Sob o comando do motorista, eles vão esvaziar o conteúdo e deixarão o coletor no mesmo lugar. O prefeito José Fortunati (PDT) disse que, se o novo sistema for bem aceito pela população, poderá ser expandido para toda a cidade no fim do ano que vem.