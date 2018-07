Porto Alegre confirma 1.º caso de gripe A H1N1 (suína)

Segundo a Secretaria, desde o início do ano, já foram investigados 57 casos no Estado. As situações investigadas são de pessoas internadas com síndrome respiratória aguda grave. Diante deste quadro, o Secretário Adjunto de Saúde de Porto Alegre, de Jorge Osório reforça a importância das pessoas que fazem parte do grupo prioritário se imunizar contra a doença. Com mais de 140 pontos de vacinação, a capital iniciou nesta segunda-feira a Campanha Nacional de Vacinação Contra a Gripe.