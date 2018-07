Porto Alegre dará ajuda de custo ao Mais Médicos Em Porto Alegre, onde 27 profissionais selecionados pelo programa Mais Médicos atuarão, cada médico, além de receber o salário de R$ 10.000,00 por parte do governo federal, ganhará da prefeitura uma ajuda de custo mensal de R$ 1.500,00, mais auxílio alimentação de R$ 371,00. A informação é do coordenador do Mais Médicos na secretaria de Saúde de Porto Alegre, Fernando Ritter.