Porto Alegre e Guaíba voltam a ter transporte fluvial

A embarcação tem capacidade para 120 passageiros e fará o trajeto do Cais Mauá, na capital gaúcha, ao terminal hidro-rodoviário da cidade da margem oeste do rio Guaíba, em 20 minutos. A passagem custa R$ 6 durante a semana e R$ 7 aos sábados, domingos e feriados. A travessia hidroviária entre as duas cidades estava desativada desde 1958, quando foi inaugurada a ponte sobre o Guaíba. Uma viagem de ônibus entre as duas cidades dura cerca de 40 minutos.