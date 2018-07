Porto Alegre entra na área de risco da febre amarela A capital gaúcha passou a fazer parte hoje da área de risco de febre amarela, que abrange 290 municípios do Rio Grande do Sul. Por meio de testes de laboratório, a Secretaria Estadual da Saúde confirmou que dois macacos encontrados mortos na cidade vizinha de Guaíba contraíram a doença. O secretário Osmar Terra recomendou a vacinação a todos os moradores de Porto Alegre e das cidades próximas, de forma preventiva. Incluindo a capital do Estado, 18 municípios foram incluídos hoje na área de risco, quatro deles fora da região metropolitana.